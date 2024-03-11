【時報記者葉時安台北報導】日月光投控(3711)周一公布今年2月內部自結合併營收淨額，日月光今年2月營收雙減，摔下一年來單月低檔，前2月營收仍成長2.38%。日月光預估首季營收將持平去年同期，並可望在上半年庫存調整結束，第二季重回成長軌道，第三季啟動強勁增漲力道。
日月光投控今年2月自結合併營業收入淨額397.51億元，年減0.58%、月減16.11%，創下一年來低檔；前2月營收淨額871.41億元，年增2.38%。單季以美元計算，日月光今年2月營收淨額12.69億美元，年減4.37%、月減16.78%。
日月光封裝測試及材料營收淨額，2月232.91億元，月減6.4%、年增0.5%。以美元計算，單月7.44億美元，月減7.2%、年增3.3%。
日月光日前表示，面臨今年第一季淡季營運狀況，預估首季營收將持平去年同期，封測業務營收、毛利可望持平去年同期，電子代工服務營收也估將持平。展望今年度，日月光處於參與人工智慧熱潮的有利位置，以先進封測加快節奏將帶來營收復甦，預估2024年上半年庫存調整結束，並可望在2024年下半年成長將加速，以第二季會重回成長軌道、第三季啟動強勁增漲的步伐。
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