【時報記者任珮云台北報導】每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐，根據2024年3月8日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加6萬6545人，總受益人從去年底的607萬0628來到652萬5864人續創歷史新高。換言之，台股上周觸及2萬點高點，台股ETF受益人共襄盛舉。
進一步觀察單檔部分，最新一周共有25檔受益人增加，其中群益台灣精選高息ETF(00919)一周增加5.3萬人人氣最旺，其他增加前十檔分別為大華優利高填息30(00918)、凱基優選高股息30(00915)、富邦台50(006208)、復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、野村臺灣新科技50(00935)、國泰台灣領袖50(00922)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50反1(00632R)。
財富管理業者表示，00919第四次配息期前公告將配0.61元，年化配息率連續四季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，加上00919次次填息，因此搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。
據了解00919即將在3月18日進行第四次配息，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人趨之若鶩，00919參與除息最後買進日為3月15日，有興趣的投資人可在這一天以前買進，配息發放日為4月15日。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，由於聯準會目前討論並沒有重啟升息這個選項，推估對市場評價將沒有負面影響。台股本波隨美股展開多頭上攻以來，指數已挑戰2萬點大關，均線也維持多頭排列，短期市場熱度的確相對偏高。但時序拉長觀察，台灣在本次AI產業循環中已佔到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長周期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，台股2024年仍可望呈現多頭趨勢。
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