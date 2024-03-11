聯準會今年有望宣布降息，想在市場降息前鎖定優惠利率？滙豐(台灣)商業銀行11日宣布，為新加入的私人銀行與卓越理財客戶提供美澳雙幣優利定存活動，只要以新資金同時承作美金與澳幣定存，便可享三個月最高年息7％ 的尊榮禮遇，搶攻為數眾多的美元定存族。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示：「美金是國人最愛持有的第一大外幣，此外，我們還觀察到澳幣的需求也逐步攀升，除了因為目前澳洲利率維持在近12年高點外，澳洲與美國都是國人選擇留學深造的前二大國家 ，不論是海外生活或留學財務規劃都需要及早準備。因此滙豐銀行領先市場推出美澳雙幣7％ 優利定存活動，搭配滙豐客戶獨享的環球優勢與家庭連結支援，能為客戶提供最可靠也極富彈性的金融服務。」

即日起至2024年6月30日止，符合新戶資格的私人銀行與卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶，以新資金同時承作美金與澳幣定存，只要符合最低金額及承作限額內，兩種外幣的定存金額可隨意搭配，便可享有三個月天期7％ 年息的優利。符合新戶資格的卓越理財 (Premier) 客戶，也可享有三個月天期6.4％ 年息的優利，輕鬆掌握資金靈活調度的便利。