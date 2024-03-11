響應政府非現金支付政策，愛金卡公司旗下品牌icash Pay於11日正式加入TWQR陣營，開通電支跨機構共用平台「購物」功能，方便icash Pay用戶不受通路限制，在不同支付場景便捷支付，同時擴大icash Pay支付據點。

財金公司自2023年10月正式啟動TWQR，打破各家電支業者原先合作通路範圍，讓用戶透過一個QR CODE快速整合支付行為，有效擴大所有支付機構通路據點。透過icash Pay會員大數據觀察，新通路的導入成為icash Pay業績持續穩定增長的重要動能，同時也帶動新用戶增長。透過TWQR財金共用平台合作，積極將觸角延伸至集團外部的品牌通路，快速拓展多元支付場域。

icash Pay以「積極拓展多元支付場域」、「創新微金融生活體驗」為兩大核心策略，持續與財金公司深度合作，繼2022年領先業界與財金公司共同推動電支跨機構共用平台「繳費」功能，今年再度攜手合作電支跨機構共用平台「購物」功能，串連銀行及電子支付兩大支付體系，降低通路串接成本，可快速拓展小額支付消費場景逾10萬家，如街邊店，以吸引新用戶加入，提供用戶更便利的支付體驗。

此外，icash Pay持續深耕微金融場域的經營，與元大投信合作推出基金購買服務，成為業界首家提供用戶購買基金服務的電子支付業者。icash Pay用戶只要線上完成元大投信開戶及支付綁定後，即可搶先透過「元大基金先生」APP進行申購可免手續費，最低只要1萬元，於正式掛牌日前會自動匯撥至個人證券戶，投資門檻更親民，為用戶打造最安心、便利的微金融服務平台。