台灣半導體和科技產業近期密集公布2月營收，分析師陸行之今（11）針對各家營收報告進行重點整理；他指出，今年2月有農曆年長假又比1月少2個工作天，而去年農曆年長假在1月，因此今年2月數字比去年有些扭曲而惡化；不過，有15家公司1加2月營收加總達Bloomberg季營收預期7成，只要3月營收數字不要太爛，一季就能輕鬆超過市場預期。

陸行之今日在他的粉專「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs」針對台灣半導體、科技業2月營收進行重點整理；他整理出以下4大重點：

一、2月年營收增幅高於美國半導體行業協會（SIA）／世界半導體貿易統計協會（WSTS）1月公布的全球半導體營收15%年增的產業有：WiFi晶片（年增27%）、GaAs/VCSEL化合物半導體（年增89%）、設計服務（年增18%）還有存儲記憶體（年增18%）。

二、即使有農曆年影響，1月到2月與去年相比，有改善或僅有小幅衰退的產業有：PC／伺服器行業（年增9%收斂至年增5%）、ABF／BT載板行業（年減12%或大衰退至年減13%）、 8吋／12吋晶圓製造（年減19%收斂至年減13%）、晶圓代工（年增8%小升至10%）；晶圓製造及晶圓代工因為沒有在放假減產的，影響所以比較少。

三、即使2月營收與去年相比不太好看，但1加2月營收加總已達Bloomberg季營收預期7成的公司，只要3月數字不要太爛，一季就可能輕易超過市場預期達5個百分點；這些公司包括緯c、技j、敦t、瑞d、茂d、瑞y、立j、精c、采y、宏j科、京d、帆x、光y、勝y、聯d。

四、1加2月營收加總不到Bloomberg季營收預期56%的公司有宏j、南y電、台s科、矽l、尼d科、晶x科、愛p。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。