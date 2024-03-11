【時報-台北電】晶技(3042)公布112年度財務報告：營業收入108.5億元，稅前淨利20.63億元，本期淨利17.13億元，歸屬於母公司業主淨利17.13億元，基本每股盈餘5.53元。

董事會決議5月28日召開股東會，地點桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)，3月30日~5月28日停止過戶。(編輯：龍彩霖)

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