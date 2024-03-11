乾杯(1269)2月自結合併營收4.05億元，年增2.93％、改寫單月同期新高；累計合併營收7.86億元，年減10.77％，寫下同期次高表現。展望後市，旗下重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」為期一個月「799吃到飽」特別企劃，也是集團破天荒首次推出吃到飽活動。相較於平時約莫1,300元的客單價，直接下殺逼近6折優惠，還可以吃得更多、更飽、更肆意。
乾杯指出，全台首創和牛油重慶麻辣鍋「麻辣45」吃到飽特別企劃，推出獨門湯頭、世界頂級肉品、各式重慶特色食材等多達50款美味無限續點，限時100分鐘，每人只要799元＋10％服務費，加價100元再升級兩款頂級日本、澳洲和牛無限吃，讓民眾以超划算的價格，大啖和牛油重慶麻辣鍋的頂級美味。
鍋物有4款獨門湯頭，以鴛鴦鍋形式呈現，招牌「純和牛牛油重慶麻辣湯」搭配不辣湯頭3選1，酸爽香麻、選用雲林大埤鄉產老酸菜絲熬煮的「川菜酸菜魚湯」，是今年台灣非常熱門的湯頭風味，清甜鮮美的「和牛清湯」，連黑毛屋品牌的「柴魚昆布湯」都加入陣容。
麻辣45引以為傲的招牌湯頭「純和牛牛油重慶麻辣湯」，為全台首創的獨門美味，不惜重本、運用日澳和牛高達55％ 不飽和脂肪酸及51％Omega 9 脂肪酸的特性，精練出相較一般牛油口感更為輕盈的頂級和牛油，加入燈籠椒、魔鬼椒等45種辛香料炒製的鍋底，保留了重慶的麻辣與辛香有勁，口感依然輕盈的獨門滋味，即使吃再多也不膩口！此次活動還加入台灣人喜好的純鴨血與海綿豆腐，無限續加。
乾杯表示，2月主要受益於農曆春節長假及228假期效應，帶動聚餐需求熱絡。由於今年春節與去年落點不同，基期因素加上台灣事業展店挹注，帶動整體營收成長。若依照餐飲業慣例，將1、2月營收合併計算，在春節、228連假天數較少及精簡中國大陸營運規模影響下，一至二月累計營收，相較於去年同期減少一成，寫下歷史次高表現。
今年春節7天連假，雖較去年少3天假期，台灣事業業績仍十分火熱，既存店相較去年報復性消費期間，平均來客數仍微幅成長，顯示餐飲市場十分暢旺，加上年增擴張7間新展店，為集團營收成長主力動能。
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