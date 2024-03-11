【時報記者葉時安台北報導】全球嵌入式主機板及工業電腦(IPC)品牌廠商友通(2397)周一召開法人說明會，今年各產品線可望逐季恢復成長動能，整體友通營運將今年逐季成長，正向看待未來營運，今年毛利率目標重返3成，目前動能得宜，且費用調控，權益報酬率目標從去年底6.5%重返雙位數。友通也投入AI IPC研發、擴大應用領域，友通進一步說明，AI比重將為明後年致勝關鍵，導入產品，提升客單價、ASP，助於毛利率。

友通2023年合併營收91.84億元，年減16%；營業毛利24.35億元，年減11%；毛利率26.5%，年增1.6個百分點；年度EPS達3.16元，連兩年下滑。友通表示，IPC產業最早調整為拍檔(3097)餐飲零售，去年第四季率先回升；第二領域回升為其陽(3564)資安，客戶重新補貨布局，餐飲零售、資安BB ratio已回到1以上，隨後預估為工控，而工具機羅昇(8374)BB接近1、但尚未大於1，長單仍不明朗，原估將復甦又碰到俄烏戰爭、日圓匯率下降，工具機產業持續疲弱，預估復甦力道緩慢，公司也加強系統整合。

綜觀如上，友通認為，工具機撇除匯率影響，產業並非十分悲觀，友通各產品線可望逐季恢復成長動能，整體友通營運將今年逐季成長，友通目標回到2018、2019年水位，毛利率目標重返3成，目前動能得宜，且費用調控，權益報酬率目標從去年底6.5%重返雙位數。

友通亞太持續瞄準東南亞、印度，訂單取得不遜色，但量能相對小，預估N+3的三年後效應將更大。而公司耕耘歐美、日本多年，成長可期，今年目標大幅度成長，以抵銷大陸衰退。友通強調，由於各區域市場需求漸增和高毛利產品組合的不斷提升，友通整體表現有望隨客戶庫存調整周期逐步成長。據目前在手訂單而言，接單與客群皆呈成長趨勢，事業表現隨既有客戶需求漸增而提升，並且進軍無人載具應用市場。資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。

展望後續，友通副董事長李昌鴻表示整體訂單需求雖仍受客戶庫存調整影響，但自去年第三季以來客戶庫存調節逐季減緩，需求逐步恢復，預期反映於友通營運與接單的表現；在客戶的調整期間，友通同時加速投入AI新品研發與送樣，以滿足客戶未來三到五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。

AI熱潮下，展望未來，友通嵌入式解決方案與AI的整合成為發展重點，提供各垂直領域AI工業電腦解決方案，正向看待未來營運成長。友通進一步說明，AI比重將為明後年致勝關鍵，導入產品，提升客單價、ASP，助於毛利率。

友通總經理蘇家弘表示，友通三大產品線與AI的整合成為未來重點，包含工業級主機板、系統、觸控電腦及顯示器。主機板除了極大化、極小化設計可支持多樣的應用場域外，也導入AI平台執行邊緣運算、OOB(Out of Band Management, OOBM)遠端管理技術，易於整合在強固設計的系統中，而透過人機介面(HMI)觸控面板，則可將設備和機器的資訊視覺化，提供即時追蹤報告。

順應AI產品的開發時程，友通今年將再次參加全球規模最大的嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World 2024)，展位面積相較去年擴大一倍。憑藉累積已久的技術與製造量能，友通將攜手各國合作夥伴向大眾展示AI與嵌入式工業應用的整合成果，尤其著重無人化服務，打造一系列AI應用場景，期待成為企業OT智能化最佳夥伴，共同為嵌入式(Embedded)、資安(Security)、智動化(Automation)三大事業之客戶創造最大的價值。