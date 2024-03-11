【時報記者葉時安台北報導】全球嵌入式主機板及工業電腦(IPC)品牌廠商友通(2397)周一召開法人說明會，今年各產品線可望逐季恢復成長動能，整體友通營運將今年逐季成長，正向看待未來營運，今年毛利率目標重返3成，目前動能得宜，且費用調控，權益報酬率目標從去年底6.5%重返雙位數。友通也投入AI IPC研發、擴大應用領域，友通進一步說明，AI比重將為明後年致勝關鍵，導入產品，提升客單價、ASP，助於毛利率。
友通2023年合併營收91.84億元，年減16%；營業毛利24.35億元，年減11%；毛利率26.5%，年增1.6個百分點；年度EPS達3.16元，連兩年下滑。友通表示，IPC產業最早調整為拍檔(3097)餐飲零售，去年第四季率先回升；第二領域回升為其陽(3564)資安，客戶重新補貨布局，餐飲零售、資安BB ratio已回到1以上，隨後預估為工控，而工具機羅昇(8374)BB接近1、但尚未大於1，長單仍不明朗，原估將復甦又碰到俄烏戰爭、日圓匯率下降，工具機產業持續疲弱，預估復甦力道緩慢，公司也加強系統整合。
綜觀如上，友通認為，工具機撇除匯率影響，產業並非十分悲觀，友通各產品線可望逐季恢復成長動能，整體友通營運將今年逐季成長，友通目標回到2018、2019年水位，毛利率目標重返3成，目前動能得宜，且費用調控，權益報酬率目標從去年底6.5%重返雙位數。
友通亞太持續瞄準東南亞、印度，訂單取得不遜色，但量能相對小，預估N+3的三年後效應將更大。而公司耕耘歐美、日本多年，成長可期，今年目標大幅度成長，以抵銷大陸衰退。友通強調，由於各區域市場需求漸增和高毛利產品組合的不斷提升，友通整體表現有望隨客戶庫存調整周期逐步成長。據目前在手訂單而言，接單與客群皆呈成長趨勢，事業表現隨既有客戶需求漸增而提升，並且進軍無人載具應用市場。資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。
展望後續，友通副董事長李昌鴻表示整體訂單需求雖仍受客戶庫存調整影響，但自去年第三季以來客戶庫存調節逐季減緩，需求逐步恢復，預期反映於友通營運與接單的表現；在客戶的調整期間，友通同時加速投入AI新品研發與送樣，以滿足客戶未來三到五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。
AI熱潮下，展望未來，友通嵌入式解決方案與AI的整合成為發展重點，提供各垂直領域AI工業電腦解決方案，正向看待未來營運成長。友通進一步說明，AI比重將為明後年致勝關鍵，導入產品，提升客單價、ASP，助於毛利率。
友通總經理蘇家弘表示，友通三大產品線與AI的整合成為未來重點，包含工業級主機板、系統、觸控電腦及顯示器。主機板除了極大化、極小化設計可支持多樣的應用場域外，也導入AI平台執行邊緣運算、OOB(Out of Band Management, OOBM)遠端管理技術，易於整合在強固設計的系統中，而透過人機介面(HMI)觸控面板，則可將設備和機器的資訊視覺化，提供即時追蹤報告。
順應AI產品的開發時程，友通今年將再次參加全球規模最大的嵌入式電子與工業電腦應用展(Embedded World 2024)，展位面積相較去年擴大一倍。憑藉累積已久的技術與製造量能，友通將攜手各國合作夥伴向大眾展示AI與嵌入式工業應用的整合成果，尤其著重無人化服務，打造一系列AI應用場景，期待成為企業OT智能化最佳夥伴，共同為嵌入式(Embedded)、資安(Security)、智動化(Automation)三大事業之客戶創造最大的價值。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：