晶華國際酒店11日召開董事會，通過2023年度財務報表及盈餘分配案。2023年合併總營業收入達到67.65億元，年增20.86％，合併稅後淨利為15.27億元，年增50.31％，每股盈餘(EPS)為11.11元，通過擬超額配息11.3821元的現金股利，現金配息率為102％，籌備許久的北投晶泉丰旅預計在今年8月開幕迎賓。

晶華表示，雖然日本旅客尚未完全恢復，且國內旅遊市場受到國人大量出國的影響，但在本公司持續促銷推廣及餐飲消費需求已恢復正常等因素加持之下，晶華營運數字表現亮眼。

展望後市，隨著國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率可望穩健成長。再加上即將到來的清明連假，集團旗下晶英酒店與捷絲旅亦推出各式應景的住房專案，將持續帶動國旅住房需求。而各大企業陸續舉辦春酒等商務酬酢，以及母親節檔期帶動的餐飲消費熱潮，勢必為集團上半年的業績表現注入強勁的營運動能。

除了持續提升營收績效外，台北晶華酒店亦加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員，期望為業界設立標竿、持續實踐與環境共生、共榮、共好的永續目標。此外，集團仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅…等品牌新據點，已開始營運籌備的北投晶泉丰旅預計在今年8月開幕迎賓，規劃有94間客房、22間湯屋、三間SPA及兩間餐廳，目前已進入人力招募階段。

而晶華最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，也將於四月份進軍歐洲，於英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利的超市銷售，這是晶華廚藝團隊繼受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行牛肉麵展演交流後，首度將版圖擴大至歐洲大陸，期望服務更多、更廣的識味饕客們，也為集團建構新的成長引擎。