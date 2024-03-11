【時報記者任珮云台北報導】體察民眾想在市場降息前鎖定優惠利率？匯豐(台灣)及合庫銀均推出優利存款專案。匯豐(台灣)銀行宣布為新加入的私人銀行與卓越理財客戶提供美澳雙幣優利定存活動，只要以新資金同時承作美金與澳幣定存，便可享三個月最高年息7%的尊榮禮遇。而合庫銀則是推出「113合優利02」美元定存優惠專案，提供低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，讓小額資金也能享高利。

匯豐(台灣)銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示：「美金是國人最愛持有的第一大外幣，此外，我們還觀察到澳幣的需求也逐步攀升，除了因為目前澳洲利率維持在近12年高點外，澳洲與美國都是國人選擇留學深造的前二大國家 (註)，不論是海外生活或留學財務規劃都需要及早準備。因此匯豐銀行領先市場推出美澳雙幣7%優利定存活動，搭配匯豐客戶獨享的環球優勢與家庭連結支援，能為客戶提供最可靠也極富彈性的金融服務。」

合庫則推出「113合優利02」美元定存優惠專案，該檔專案期間113年3月11日至4月3日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享一個月年利率5.20%、三個月年利率5.30%優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。本次專案數位帳戶最低門檻1000美元以上即可承作；另於數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。