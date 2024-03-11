財政部國產署辦理今年首批地上權招標，8筆土地全部標脫，6宗土地標脫，標脫率75％，標脫金額8.27億元；其中溢價率是台北市中正區靠近捷運公館站土地，由麗寶集團旗下的名軒開發，以2.12億元，溢價率11.06％標脫。
北區推出3宗土地，有2宗土地，分別是台北市中正區鄰近捷運古亭站土地，面積164坪，由名軒開發得標，標脫金額1.64億元，溢價率8.53％；以及同在中正區位於汀洲路面積187坪，近捷運公館站，標脫金額2.12億元，溢價率11.06％。
中區推出3宗最為熱門，全數標脫。首宗位於台中北屯區長春自辦重區內，鄰近南興公園，面積436坪，由鑫陽開發得標，標脫金額8088萬元，溢價率3.91％；而台中市北區近雙十綠園道、台鐵太原站土地，最多競標，共計有2封標封，分別是由麗寶旗下的鵬程建設及慶葉建設競標，最後由鵬程建設得標，標脫金額7815萬元得標，溢價率8.4％。第3筆位於台中市東勢區，鄰近忠孝街、第五橫街土地，同樣是鵬程建設得標，標脫金額1.78億元，溢價率3.81％。
而南區推出2宗，標脫1宗，為高雄市楠梓區靠近台積電園區，再次招標順利標脫，面積658坪，由鑲福國際得標，溢價率6.19％；而平實營區商業區土地，面積3628坪的大面積土地，底價高達27億元，因無人投標而流標。
整體而言這次地上權案，標脫率達75％，標脫金額8.27億元。國產署表示，今年將預計辦理4批招標設定地上權，首批招標標的分布為台中市3宗、台北市2宗，新北市、台南市、高雄市各1宗。
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