距離520就職，僅剩不到2個月，外界關心府院黨人事布局。對於外傳黨內可能讓行政院副院長鄭文燦在2026年參戰新北市長，鄭文燦11日表示，他現在唯一工作就是把內閣工作做好，二來協助地方政府把每項工作完成。
鄭文燦11日視察樂天桃園棒球場，媒體問及是否聽說黨內安排他2026參戰新北市長一事，以及意願如何？
鄭文燦表示，今年是2024年，他唯一的工作就是幫忙行政院長陳建仁，把內閣的工作做好，一方面跟立法院形成最好的互動跟對話；二方面協助各地方政府，把每一項工作完成，這就是他的工作。
距離520就職，僅剩不到2個月，外界關心府院黨人事布局。對於外傳黨內可能讓行政院副院長鄭文燦在2026年參戰新北市長，鄭文燦11日表示，他現在唯一工作就是把內閣工作做好，二來協助地方政府把每項工作完成。
鄭文燦11日視察樂天桃園棒球場，媒體問及是否聽說黨內安排他2026參戰新北市長一事，以及意願如何？
鄭文燦表示，今年是2024年，他唯一的工作就是幫忙行政院長陳建仁，把內閣的工作做好，一方面跟立法院形成最好的互動跟對話；二方面協助各地方政府，把每一項工作完成，這就是他的工作。
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