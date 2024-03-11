主打10元存股的00940，今（11）日開募即轟動市場，一早就搶申購的網友說，國泰證塞車、元大掛掉、華南沒有線上申購，但富邦轉3圈就送出；下午再實測，國泰證、元大證都正常，國泰證線上申購只要5分鐘，非常順利，而且免手續費；元大證App預設0.5%手續費，想要免手續費，如果金額夠大筆，可請營業員幫忙，也許要去現場申購才行。
以元大證為例，先上投資先生App，到基金區申購，必須先開財管帳戶才能交易，輸入申購金額，選擇配息入帳方式，打勾必讀4文件訊息，比如投資風險預告等，按下申購，系統預設0.5%手續費，最低須買1張1萬元，手續費就是50元，再送出，輸入交易密碼，即完成申購，如信託餘額不足，將無法完成交易。
國泰證經網友實測，免開財管戶、免手續費，5分鐘就買完
再以國泰證為例，可上官網找智能助理阿發申購，先輸入身分證字號、交易密碼，再輸入購買張數，確認申購，在3/15下午5點前，匯入指定銀行帳號即申購完成，若未即時完成匯款，將自動取消交易。經網友實測，免開財管戶、免手續費，5分鐘就買完。
00940元大台灣價值高息，是龍頭元大投信首檔月配息ETF，主打10元存股、平均殖利率逾8%，還有股神巴菲特的價值投資，今起5天至15日展開募集，上周（3/4）起已先偷跑預購，據悉吸金500億，今營業員說約達800億，有可能會破千億，而3月初募集的00939統一台灣高息動能，在3/8以規模531億成立破台股ETF紀錄，00940有望接棒再寫傳奇！
ETF搶錢潮實在太熱，00939瘋完換00940，一堆人解定存、儲蓄險，甚至信貸、房貸300萬都出籠，網友分享，連清潔阿桑都在討論要申購00940，同事嫌00919群益台灣精選高息太貴，既然00940跟00919成分股一樣，當然買10元的，而從來不買股票的親友，都砸千萬進場，賺爛的就是國泰金和元大金，還不趕快買個大樹壓壓驚嗎？
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
※本文暫不授權媒體夥伴
延伸閱讀：怕00940被搶光？不用等到3/11 預購怎麼買、哪裡買、扣款日一次看 網教1招免手續費
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：