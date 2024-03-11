主打10元存股的00940，今（11）日開募即轟動市場，一早就搶申購的網友說，國泰證塞車、元大掛掉、華南沒有線上申購，但富邦轉3圈就送出；下午再實測，國泰證、元大證都正常，國泰證線上申購只要5分鐘，非常順利，而且免手續費；元大證App預設0.5%手續費，想要免手續費，如果金額夠大筆，可請營業員幫忙，也許要去現場申購才行。

以元大證為例，先上投資先生App，到基金區申購，必須先開財管帳戶才能交易，輸入申購金額，選擇配息入帳方式，打勾必讀4文件訊息，比如投資風險預告等，按下申購，系統預設0.5%手續費，最低須買1張1萬元，手續費就是50元，再送出，輸入交易密碼，即完成申購，如信託餘額不足，將無法完成交易。

國泰證經網友實測，免開財管戶、免手續費，5分鐘就買完

再以國泰證為例，可上官網找智能助理阿發申購，先輸入身分證字號、交易密碼，再輸入購買張數，確認申購，在3/15下午5點前，匯入指定銀行帳號即申購完成，若未即時完成匯款，將自動取消交易。經網友實測，免開財管戶、免手續費，5分鐘就買完。

00940元大台灣價值高息，是龍頭元大投信首檔月配息ETF，主打10元存股、平均殖利率逾8%，還有股神巴菲特的價值投資，今起5天至15日展開募集，上周（3/4）起已先偷跑預購，據悉吸金500億，今營業員說約達800億，有可能會破千億，而3月初募集的00939統一台灣高息動能，在3/8以規模531億成立破台股ETF紀錄，00940有望接棒再寫傳奇！

ETF搶錢潮實在太熱，00939瘋完換00940，一堆人解定存、儲蓄險，甚至信貸、房貸300萬都出籠，網友分享，連清潔阿桑都在討論要申購00940，同事嫌00919群益台灣精選高息太貴，既然00940跟00919成分股一樣，當然買10元的，而從來不買股票的親友，都砸千萬進場，賺爛的就是國泰金和元大金，還不趕快買個大樹壓壓驚嗎？

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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