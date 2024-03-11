【時報-台北電】今日集中市場盤後交易總金額為7.26億元，成交張數為1萬471張；委買張數5萬122張，委賣張數1萬6544張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》23日集中市場盤後交易總金額為7.01億元
《集中市場》20日投信、外資買超34.17億元、237.88億元
《集中市場》20日融資減為3123.12億元，融券增為279636張
《集中市場》集中市場09:00，指數22170.94點，成交值25.06億元
#集中市場 #交易總金額 #盤後交易 #委買
透過Google新聞追蹤旺得富