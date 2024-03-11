由宏碁創辦人施振榮共同發起、投入打造零碳排船的保利馬公司，今（11）日宣布與國內燃料電池系統廠錫力科技簽約，將由錫力科技全面提供燃料電池與周邊系統的客製化開發與技術支持，目前雙方亦正積極投入保利馬未來船的系統升級改造。

後續保利馬的零碳排船，將由錫力科技提供燃料電池與氫能系統的全面技術支持，同時結合船舶中心的動力整合與整船設計經驗，除了Porrima 111O將採用這套系統外，未來量產船型的Porrima 66也將導入這套系統。

保利馬並規劃於今年第三季啟動量產版原型船建造工作，預計首艘零碳排船將於2025大阪世博會時展出。

保利馬與錫力科技也將共同推出透過可再生能源分散部署的方式，於海島或偏遠地區現場製氫，藉由氫能的高儲存容量且可長期儲能等優點，補充蓄電池儲存量不足與成本高昂的劣勢，組成完整的孤島再生能源穩定供電系統。

保利馬為施振榮與《藍色經濟》作者Gunter Pauli共同創辦，著眼未來淨零碳排的產業發展大趨勢，為掌握這波典範轉移的新契機，將借重台灣產業界的能量，正積極整合台灣相關供應鏈，要在台灣建立零碳排船新產業供應鏈。

保利馬董事長施振榮表示，公司目前正與許多有需求的國家洽談合作計畫，並已陸續簽署合作意向書，希望未來能複製台灣電子業發展的成功經驗，打造保利馬成為「不造船的船公司」（Shipless Ship Company），並以這種新經營模式整合台灣供應鏈的資源，目標是要成為全球新典範轉移成功的開拓者。

錫力科技總經理黃治文指出，藉由開發這套供電系統，將可實現氫能船隻在海島地區現地燃料補充的運作模式，省去化石燃料長途運補的成本，真正實現氫能經濟的商業化運行。

此回保利馬與錫力科技攜手合作，主要著眼於其完整的燃料電池系統自主化開發與製造能力，並且具備充足的氫能船舶工程經驗，將帶動台灣船舶產業朝向高值化與差異化的產品方向發展，希望未來進一步帶動相關孤島再生能源與氫能微電網等相關市場的海外部署。

黃治文表示，除了氫能船舶領域的工程經驗外，錫力科技自2020年便在能源局的支持下完成首座電解製氫、儲氫、發電、併網的儲能系統開發，因此技術布局與保利馬的海島應用商業目標一致，雙方才有這個機會攜手合作。

他亦期許，錫力科技作為本土的能系統製造原廠，經由結合國內外一流的供應鏈，帶動本土的配套零件廠商逐步升級轉型，將能截長補短、為台灣與國際氫能供應鏈帶來互補效益，並推助產業鏈能走出台灣、爭取國際市場訂單。