經濟部現有福州街官舍過於老舊，規畫在2030年搬遷到「華光特區特三基地」新辦公樓。圖為經濟部現址。（郭吉銓攝）

老舊財經部會啟動搬新厝計劃！主管國內產業發展的經濟部，目前座落在台北福州街，部分建築歷史已60年，老舊狹小。因此已斥資124億，啟動「經濟部新建辦公廳舍案」計劃，預計2030年進駐位在中正紀念堂東南側的「華光特區特三基地」新家。到時這座2棟高樓、1棟矮樓的行政園區，可讓產發署等7部門搬回娘家，年省3368萬租金。

「經常有外賓來，我們也覺得這個辦公廳實在不符合21世紀台灣的經濟實力。」經濟部秘書處處長魏士綱表示，因此經濟部一直有找新居計劃，2011年也曾成立推動小組，提出都更、國營土地利用等5個方案，無奈找不到土地，要不就整合困難，無疾而終。

但2020年行政院推動活化土地政策帶來曙光，內政部盤點若干基地後，決定撥出華光特三基地給經濟部，讓魏士綱大喜過望，後來也順利爭取到124億經費，讓經濟部新居有望。

華光特三基地面積共5790坪，未來將興建兩棟高15、22層，地下3層的大樓，外加一個4樓矮裙樓，變身為現代化行政園區。總樓地板面積1.65萬坪。未來1、2樓會有商場，3樓以上為辦公廳舍，內中會設置一間可容納400人的國際會議廳、19間大小共用會議室。部次長室會則會設在景觀好、安全性較佳的高樓層。

新建案由中興工程顧問公司統籌，希望今年完成統包決標，明年5月開工，拚2028年完成主體工程，2030年4月全員進駐。

目前經濟部部本部約有6、700人，有11個單位現在流浪在外，魏士綱指，新辦公大樓可容納到2100人，屆時產發署，能源署、商業署、中企署，加上投資司、投審司、國營司等7單位將搬回，僅貿易署、標檢局、水利署等單位因有自己土地或者人員過多，仍留在原址。

合署辦公，魏士綱強調有四效益，除溝通效率可增加，也能因共用資源，減少聯繫程序而降低行政成本，另外一年還可省下3368萬租金。搬去新家後，舊址約3.7萬坪還可繳回國庫統籌活化利用。

既是經濟部新樓，自然要走「節能減碳風」。魏士綱指出，新居是以國際性辦公廳舍做考量規劃，採黃金級綠建築、銅級智慧建築標準。建築外觀是「循環向上」的綠廊路徑及創能屋頂，每個樓層考量通風，會讓辦公區儘量靠窗，藉由好的採光通風來節能。

行政園區會採開放式，設華光誌文史迴廊，提供商業匯聚、教育活動舉辦。以後民眾可以從旁邊榕錦時光生活園區漫步到本園區，欣賞演武場文史水景，並與北側副典獄長宿舍與中正紀念堂廣場等歷史建築，形成一條時光長廊。

整棟智慧化大樓內部會有能源監控系統，隨時掌握調控用水用電。地下室車位1成設充電樁，其他9成也先預留線路空間。魏士綱強調，2030年經濟部進駐後，這裡會成為國內公家辦公廳舍標竿。