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美國股市長期受到全球青睞，市場投入美股資金一向都十分頻繁強勁，該市場除了是全球投資人矚目的焦點市場之一，各國金融市場、貨幣似乎也都受美股牽引而起伏。今年2月2日，由元大證券總經理王義明率領國際金融業務部高階主管，接待NASDAQ代表團，出席代表包括NASDAQ高級副總裁兼投資智能業務部主管Brandon Tepper和亞太區投資智能業務部董事總經理Julia Hung。
會中，元大證券總經理王義明及團隊與NASDAQ代表團充分地進行經驗分享及交流。元大證券團隊表示過去幾年雖因新冠疫情影響全球金融及股市，然元大證券不僅沒有中斷過服務，還透過Nasdaq Basic和Global Index Data Service (全球指數數據服務, “GIDS”)提供美股即時報價資訊，並持續加強推廣美股、美債與境外結構型商品等服務之深度與廣度。透過每年定期舉辦的展望論壇及分公司舉辦的精緻客說會，期許能夠全方面滿足法人客戶、一般投資人及小資族。
元大證券一直在美股及各海外交易市場的投資服務上表現亮眼，有專業團隊蒐集、分析不同市場的資訊、指標性的市場話題及趨勢重點，搭配多元的海外商品交易服務，協助投資人不受時間及空間的限制，以「白天參與亞股；晚上投資美股」精準掌握投資機會，期待創造人人都可輕鬆參與投資的環境，幫助客戶實現其財務目標。
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