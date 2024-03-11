旅宿房價持續上漲，交通部觀光署11日公布最新觀光旅館業平均房價，觀光旅館業2023年平均房價為4,660元，年增11.08％，較去年平均房價4,195元增加了465元。其中，有34％的觀光旅館住房費用高於平均房價。

2023年全年觀光旅館及旅館合計住客人次達7,983.3萬人次，比2022年同期增加6,534.4萬人次，成長22.17％，觀光署指出，國旅住客人次已超越疫情水準，不過，旅宿業房價受油電、物價及工資上漲，致營運成本提高，再加上市場分眾化，近期盛行精緻旅遊，有34％的觀光旅館住房費用高於平均房價。

觀光署分析，平均房價上漲原因主要受各項營運成本提高所致，包含2023年平均消費者物價指數（CPI）漲2.5％，創15年來次高，其中服務類即漲2.87％；另2023年上半年電價平均調漲11％，並拉長尖峰電價時段，電費成本大幅增加；每月基本工資亦逐年調升，由2019年23,100元增至2023年26,400元，調升14.29％。

此外，因產業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本。

交通部表示，「平均房價」計算方式是以客房收入除以客房住用數。去年全年觀光旅館業平均房價為4,660元，年增11.08％，較2022年平均房價4,195元增加了465元；而旅館業2023年平均房價為2,671元，年增7.75％，較2022年平均房價2,479元，增加192元；不過，民宿房價則較為持平，2023年平均房價為2,509元，微幅成長0.88％，只比2022年平均房價的2,487元增加22元。

以住宿客源觀之，2023年本國籍住客人次約為6,383.5萬人次，較2022年約為6,028.9萬人次，增加354.5萬人次，年增5.88％；較2019年約為5,153萬人次，增加1,230.4萬人次、成長23.88％，觀光署表示，在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁，外籍旅客持續回流中。

觀光署指出，國旅市場近年來趨向多元化、市場分眾化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容，以2023年觀光旅館平均房價4,660元來看，其中，有34％觀光旅館高於平均房價，部分業者已朝高端服務市場發展；另有66之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3,591元。

此外，業者為增加住宿體驗內容及提高服務品質，房價多有包含餐食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽等服務費用；各縣市政府亦積極辦理各項觀光活動，演唱會等，聚客效用的影響及國門開放、國際客湧入，推升旅宿的需求，也提高客房售價。