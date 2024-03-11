將於3/18除息的00919（群益台灣精選高息），今天（3/11）股價終結連續16日收紅，終於以走跌收盤。對於00919宣布配出0.61元驚喜價，這次能夠支撐多久？百萬YouTuber、投資達人「柴鼠兄弟」表示，以目前00919可分配的投資收益1.78元來估算，最差也可以配完將近4次的0.61、足以支撐到明年6月不成問題。
00919去年率先喊出「未來四季不低於0.54元」的配息政策震撼市場，這次大方提高配息至0.61元又造成熱議。「柴鼠兄弟」在臉書分享，919前3季完成填息，這次開出0.61超過大家預期，不但兌現去年「未來4季不低於0.54元」的配息政策，且扛住了10%的股利率，但投資人好奇的是，這次的0.61又能夠撐多久？
「柴鼠兄弟」表示，919在去年12月已經為2024先做了第一波換股8進8出，今年5月即將進行最後整兵備戰。姑不論最後的陣容為何，以目前投資組合整體殖利率反推，從最保守的5%試算到最樂觀的10%，加上目前可分配投資收益1.78元，最差可以完成近4次的0.61沒問題。
「柴鼠兄弟」試算：假設0.61是未來919的季配樓地板，全年以2.44元估算，24元就成919的10%股息殖利率分水嶺。如果股價修正至20元，對應股利殖利率會達12.2%；如果持續上漲至28元，股利殖利率仍可以維持在8.7%，對重視現金流的投資人而言，「919的配息能力已經無可挑剔」。
以下是「柴鼠兄弟」在臉書的完整分享：
調高到0.61元，今年能配幾次？
因為2月以來919價格不斷創高，規模在3/8達到1655億再創成立來新高，正式攻上全台股ETF規模的第四大，前面只剩下50、56、878了，繼續往下一個等級二千億前進！而且919前三次季配都已經完成填息，投資人是真正的股息價差雙賺。
面對最近月配新兵一檔接一檔，919第一季開出0.61元已經超乎我們原先的預期，不但連續四季都扛住了10%股利率，同時也兌現了去年喊出「未來四季不低於0.54元」的配息政策。但0.61元究竟可以持續多久？我想關鍵還是在今年6-8月除息旺季的息收。
919在去年12月已經為2024先做了第一波換股8進8出，今年5月即將進行最後的整兵備戰。先不論919最後會端出什麼陣容來參加今年的除息，如果以投資組合整體的殖利率來反推，我們從最保守的5%試算到最樂觀的10％，加上目前的可分配投資收益1.78元，最差也可以配完將近4次0.61，合理預估應該足夠支撐到明年6月。所以919這次給投資人驚喜同時，其實也考慮了未來的穩定性和持續性。
假設未來0.61元就是919的季配樓地板（這是假設），全年以2.44元來估算，24元就成為10%股息殖利率的分水嶺，如果價位修正到20元，對應的股利率會達到12.2％，而如果未來繼續上漲到28元(漲幅16.6%)，股利率也還可以維持在8.7%，對重視現金流的投資人來說，919的配息能力已經無可挑剔了（這還不包含額外的價差）。
919在第一年說到做到了，蠻期待今年可以再次看到未來一年配息政策的宣布，並且繼續維持季季十趴、季季填息 的超優績效。
免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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