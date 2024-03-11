【時報-台北電】Wind資訊金融終端數據顯示，周一(11日)北向資金於陸股尾盤搶進，終場買超破百億億元(人民幣，下同)。

證券時報網統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交金額1410.2億元，佔A股總成交額14.02%。滬深股通分別挹注39.86億元、62.74億元，北向資金合計買超102.6億元。(編輯：廖小蕎)

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