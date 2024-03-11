【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】專家警告，持續低迷不振的中國經濟恐將波及蒸蒸日上的全球市場，成為全球股市變盤的主要因素。

儘管中國這個全球第二大經濟體正面臨房地產危機、根深蒂固的通縮以及與美國之間的地緣政治緊張等問題，但受惠於意外強韌的美國經濟、AI熱潮以及印度和印尼等地亮眼的成長表現，全球股市仍然屢創歷史新高。

根據彭博MLIV Pulse調查，在238名受訪者中，大約有四分之三回覆對中國問題今年將波及其他主要經濟體感到「有些或非常擔心」。這凸顯出全球投資人對於中國的經濟困境與缺乏有效應對政策將衝擊全球投資與消費周期感到擔憂。

Saxo Capital Markets市場策略師Redmond Wong表示，這是一個巨大經濟體，而它正在放緩，中國成長放緩是全球經濟面臨的風險。

Pictet Wealth Management亞洲研究部門主管Dong Chen表示，中國的規模及對其他經濟體的影響力讓人難以忽視，他警告中國可能將其通縮輸出到世界其他地方，例如中國公司正在大砍太陽能板和電動車價格，這可能給全球的這些產業造成影響。

雖然中國的大麻煩恐向外蔓延的擔憂正在升高，但連跌了三年的陸股基準指數滬深300卻正在反彈。中國股市過去這一個月的強彈可能出自於其「國家隊」出手護盤，但也引發了該國股市是否已經觸底的聲音，而市場對此仍然意見分歧。根據MLIV Pulse調查，預計在未來12個月內加碼和減碼中國投資部位的人數大致相當。

EFG Asset Management HK Ltd基金經理Daisy Li表示，中國經濟所面臨的結構性與周期性問題仍然使長期全球配置資金不願意增加對中國的投資部位，而地緣政治緊張局勢在美國大選年加劇，以及中國缺乏「大爆炸」式的激勵措施，可能讓全球資金持續縮手。

習近平政府正試圖打破中國由債務驅動的成長周期，並設法實現持續的經濟擴張，然而其拋出的5%成長目標和上周在全國人大會議期間宣布的超長期公債發行計畫等措施卻還是無法安撫國際投資人。反之，超過一半的MLIV Pulse受訪者認為在一個月內，這次人大會議基本上將被視為「無關緊要」。

Saxo Capital Markets市場策略師Redmond Wong表示，人們對中國國會沒有深入解決住房或地方政府債務問題感到失望，在我們看到一些根本性的變化之前，我認為市場沒有任何反轉的催化劑可以引爆一波大牛市。

此外，許多受訪者認為中國股市可能陷入長期低迷，就像1990年代起開始糾纏日本數十年的困境一樣。如果沒有重大的政策催化劑，陸股可能走上一條崎嶇的道路。摩根士丹利表示，由於中國較預期疲弱的財政預算不利於企業獲利表現，以及中國總經情勢仍然不明且美國債息登頂的影響滯後可能導致短期內重大資金流入受限，因此中國股市的波動性可能升高。