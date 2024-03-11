國科會11日召開「科學園區2023年營運記者會」。國科會宣布，受到全球後疫時代、地緣政治變化、生成式AI崛起與全球產業鏈重組等影響，科學園區去（2023）年營業額3兆9,439億元，較2022年衰退7.56％，整體營收仍為歷年次高；總貿易額達4兆4,264億元，較去年衰退7.91％；另園區就業人數持平為32萬2,936人，顯見科學園區專業人才及就業市場深具韌性。
國科會主委吳政忠表示，在疫情、美中科技戰競爭及跟全球供應鏈重整下，營收狀況比想像的好。2020年科學園區營收突破3兆元，去年9月年中報告時營收為1.8兆元，當時請園區一起努力，也蠻盡力，儘管去年營收較前一年率退7.56％，仍創歷年次高，主要受到庫存變數影響。展望未來，相信會回溫、成長，生成式AI出來後會有新的對未來想像，相信是正面的。
國科會說明，科學園區2023年營業額3兆9,439億元，其中竹科1兆4,201億元，衰退11.98％；中科9,384億元，衰退19.78％；南科1兆5,855億元，成長6.88％。在原物料高漲及通貨膨脹、終端消費需求及企業投資動能疲弱等因素下，全球疫後經濟復甦力道不如預期；惟隨全球景氣緩步回溫，帶動科技業產能復甦，加上AI浪潮推進創新應用，整體營收減幅已逐步收斂，尤其南科受惠積體電路產業3奈米製程投產放量穩健支撐，連續三年成長創新高。
國科會說，分析科學園區六大產業2023年營業額，以通訊產業成長8.92％最高，係受惠全球低軌衛星產業需求擴大，及網通零組件供應順暢，營業額持續攀升；生物技術產業成長5.83％，主因園區廠商新藥及CDMO藥品代工逐步打開市場，加上醫療器材、檢驗試劑外銷訂單（如隱形眼鏡）成長。
國科會說，積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，廠商投資訂單謹慎，營業額衰退8.67％，惟園區龍頭大廠持續擴廠及持續布局全球最先進特殊製程，透過技術多樣性實現差異化，預估未來營收轉正向發展。
至於光電產業雖較去年衰退7.70％，但整體已見復甦跡象，透過廠商嚴控產能利用率及強化高階面板（車用、醫用面板）銷售等多角化經營策略，在供需結構改善下，衰退幅度已大幅縮減。
國科會說，精密機械產業因受到全球地緣政治干擾、俄烏戰爭、通膨和減碳影響，各產業大幅縮減資本支出，致其接單動能與整體營運受到考驗，加上供應鏈庫存調整效應下，營業額衰退6.14％。
最後，電腦及周邊產業受疫後遠距教學、工作及雲端運算需求減少，惟廠商積極布局數位轉型及人工智慧服務等，整體營業額略衰退2.50％。
國科會說，園區整體出口額達2兆6,548億元，衰退4.67％，主要受全球疫後經濟復甦遲緩、產業供應鏈重組及通膨升息影響；另整體進口額為1兆7,715億元，衰退12.37％，主要係因2022年為園區擴廠高峰期，基期較高所致。
展望2024年，國科會說，全球經濟仍將面臨諸多風險和不確定性挑戰，雖然預估通膨走勢趨緩，各國央行升息周期亦將近尾聲，國際主要機構預估2024年全球經濟維持溫和放緩走勢，加上電子相關產品需求回溫，台灣在先進製程技術引領 AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，可望恢復成長動能。參酌各大研究機構預測經濟成長率及主要產業半導體預估成長率，預估2024年園區整體營業額將呈穩健成長。
吳政忠補充，希望不要單看這次是多少年來首次負成長，通常經濟走勢不會單看一年，看趨勢都是五年平均，就算三年平均都還是正成長。而上一次營收衰退是2015年。
吳政忠說，從2020年營收破3兆元，到2021年3.7兆元、2022年4.26兆，成長速度很快，尤其在疫情期間，衰退其實是正常現象，但其實台灣是沒有衰退現象。他強調，金融海嘯衰退跟去年營收衰退是完全不一樣情況，去年是之前太高。展望未來，吳政忠則說，他不是股市分析師，期待不要往後走，但應該往前升機率蠻大，前年4.26兆營收是在疫情衝高，去年有拉回來，對今年營收會是審慎樂觀。
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