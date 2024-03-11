日本最新數據顯示去年第四季經濟擴張，避開技術性衰退，進一步為日銀結束負利率政策清除路障，提高日銀下周例會升息的機率，帶動日圓11日兌美元升值，日股早盤大跌3％，日經指數重摔逾千點，失守3.9萬點關卡。
日經225指數盤中跌落近2.7％或1,051點至38,637點，其中科技股跌勢尤重，這也是該指數2月21日以來首度跌至3.9萬點以下。東證指數下挫2.8％至2,649點。
日圓升值0.17％至146.82日圓兌一美元。該貨幣8日曾經升值至146.48美元的5周高點。
Westpac策略師向客戶表示，隨著日銀3月19日可能扭轉政策走向，美元兌日圓本周走勢仍沉重，美元指數或許會進一步下滑，測試101的支撐點。
時事通信社（ Jiji）報導，日銀考慮新的量化寬鬆政策架構，取代現行的殖利率曲線控制。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：