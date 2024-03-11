日本最新數據顯示去年第四季經濟擴張，避開技術性衰退，進一步為日銀結束負利率政策清除路障，提高日銀下周例會升息的機率，帶動日圓11日兌美元升值，日股早盤大跌3％，日經指數重摔逾千點，失守3.9萬點關卡。

日經225指數盤中跌落近2.7％或1,051點至38,637點，其中科技股跌勢尤重，這也是該指數2月21日以來首度跌至3.9萬點以下。東證指數下挫2.8％至2,649點。

日圓升值0.17％至146.82日圓兌一美元。該貨幣8日曾經升值至146.48美元的5周高點。

Westpac策略師向客戶表示，隨著日銀3月19日可能扭轉政策走向，美元兌日圓本周走勢仍沉重，美元指數或許會進一步下滑，測試101的支撐點。

時事通信社（ Jiji）報導，日銀考慮新的量化寬鬆政策架構，取代現行的殖利率曲線控制。