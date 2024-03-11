根據趨勢科技統計，台灣2023年網路詐騙事件逾285萬筆，釣魚網站、購物、交友為詐騙集團的常用手法，這三大類別的網路詐騙事件高達193萬筆。占比67％。
趨勢科技11日表示，從即日起至3月15日，將推出限時優惠，新購PC-cillin 2024 雲端版三年三台下載版，享有限時五折優惠。PC-cillin 2024雲端版運用AI深度學習技術，可高效率偵測勒索病毒、網路威脅，亦同時提供防範詐騙。
白色情人節將至，不少民眾會上網購物，藉由禮物傳遞情意，又或透過交友軟體尋求對象，期望能與他人一起共度浪漫節慶。為了防範民眾在過節期間落入網路詐騙陷阱，趨勢科技公布3大情人節相關詐騙手法。手法一，「假」網路交友、「真」投資詐騙，例如，冒充投資專家邀你加入交易社群。詐騙集團通常會透過日常對話拉近距離，以照片傳達個人投資致富的故事，或假冒自己是投資顧問誘導被害者進行投資等。初期，詐騙集團可能會以小額利潤誘導受害者深入投資，待投入大筆資金後，便直接消失甚至關閉帳號。
其次，「假」購物送禮、「真」個資外洩。釣魚網站或連結，會竊取重要個資。尤其過節期間，詐騙集團以販售超值節慶商品、金流設定錯誤為由，假冒賣家或客服人員邀客戶點入連結，完成指定步驟。民眾點入連結後，可能導致個資外洩，甚至遭勒索病毒入侵。
根據趨勢科技統計，2023年下半年共偵測出逾43萬筆購物詐騙，較2023年上半年的19萬筆增加近1.2倍。整體而言，購物詐騙有持續攀升的趨勢。趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，當收到來路不明的連結時，務必仔細檢查網址，確認網站是否有隱私權政策、網頁設計元素是否完整等，並避免隨意點擊未知來源的連結。若要輸入個人資料或連動金融帳戶時，務必再三確認網站真偽與權限設定。釣魚網站的擬真性愈來愈高，透過肉眼不一定能清楚辨別。
第三，「假」俊男美女、「真」變聲變臉。AI深偽技術使仿冒更加逼真。隨著生成式AI快速發展，詐騙集團透過此一工具提高犯罪效率，近期發生多起利用詐騙案例，如，運用Deepfake技術進行變臉、變聲，模仿親友面貌或口吻藉此謀取錢財，更快速生成釣魚連結等。趨勢科技呼籲，任何不明來源的圖片、影像、音訊等皆可能為詐騙集團透過生成式AI技術偽造而成，民眾對任何網路上的訊息均應檢查來源、再三查證。
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