2024年第一季全球金融市場上演多頭猛攻行情，第一金投信強調，第二季投資主軸仍宜跟隨投資好時光，掌握資金運用效率。第一金投信建議，衛星資產配置，宜把握AI技術發展與廣泛應用動能下，帶動的股價長多潛力，持續看好AI創新科技與台灣主要工業菁英股，在這波新技術動能下的後市表現；核心資產配置，則要留意金融市場漲多震盪，降息即將來臨，投資標的宜採靈活攻守策略，同時掌握受惠降息循環的債券及入息資產等。
第一金投信投資長曾志峰指出，以全年的角度來看，股票及債券市場應都會有一定表現，惟股票部分可能會集中在具備成長性的AI相關產業、美日成熟市場，台灣關鍵創新產業等。曾志峰對科技帶動的金融情勢樂觀，AI帶動的資訊設備投資需求，包含：伺服器、資料中心、網路等及後端應用發展投資，此外，商業應用將支持股價及市場表現，同時進一步帶動全球經濟發展。曾志峰說明，AI技術的成熟程中，AI晶片的應用，將從伺服器、互聯網、再擴及智慧型手機，此外，也擴及各行各業應用，像是醫療、製造、金融等。
這波全球AI股價的強攻上揚，由美國AI晶片大廠輝達所驅動，市場可能質疑AI族群漲幅過大，不過，若以AI產業的發展力觀察，曾志峰說明，評價推升股價，目前的輝達投資題材，由市場話題性，進展至實質的營收獲利，並未偏離基本面，不致於形成極端泡沫化情形；台廠半導體、伺服器、散熱及電源供應器等大廠，更是全球AI重要供應鏈，AI投資題材的主要受惠者，台灣工業菁英技術實力受肯定仍可望持續受惠長線AI發展紅利。
隨通膨降溫、貨幣轉趨中性，及市場對於寬鬆的預期，今年內各國可望陸續展開降息循環，降息有利於債券市場表現，長天期債券殖利率已回到合理價位，建議採分批進場方式，佈局債券資產，曾志峰表示，過去兩年高利環境，可能影響部份企業營運、政府償債能力等，建議在核心資產的配置上挑選債信較佳的投資標的。
此外，不妨在穩健資產部位搭配入息資產，如防禦性的公用事業、基礎建設等類股，還有股債配置的多重資產投資部位等，寬鬆貨幣政策一旦啟動，原先股價遭到低估的防禦類股，可望受惠評價重估回升，而股債多重資產進可攻、退可守，兩類資產配息機制挹注現金流，也是投資人在迎向行情震盪期之際，較為穩健的核心資產投資策略。
曾志峰也提醒第二季要留意的投資風險，像是在中國經濟及美國選舉等，中國經濟持續放緩及房地產泡沫調整仍需要一段時間，儘管金融市場在政策支持出現反彈，若金融市場彈升動能持續，或有機會外溢扭轉房產疲弱走勢；另一個值得留意的變數是美國大選，由於兩黨支持度差異不大，但兩黨政策上差異大，總統由誰當選將影響國際政經情勢極大，不過，現階段看來，美國的科技動能股走自己的路，續揚攻勢，不受政治局面影響。
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