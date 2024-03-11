內政部發布電信信令人口統計，運用基地台訊號統計全台人口分布，作出夜間經濟潛在熱區地圖，全台「夜間經濟」指數最高前六名均位在新北市，以永和最高。內政部表示，夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口為多的經濟熱區，適合發展生活輔助型商圈，並建置更合理的資源分配。

有別於傳統戶籍統計，內政部與電信業者合作，在2021年首次發布電信信令人口統計資料（資料時點為2020年11月），用以觀察各地區平日／假日、白天／夜間之實際人口活動情形，為新型態人口統計。

內政部智慧人流統計顯示，夜間經濟指數前10大鄉鎮市區依序為新北市永和區、板橋區、蘆洲區、三重區、中和區及新莊區、高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區，皆為夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口多之經濟熱區。

內政部指出，人潮即是商機，除地區因素，不同時段人潮亦有差別，尤其夜間時段差異更大。「夜間經濟潛在熱區地圖」考量電信資料日夜人數差異、夜間停留人數密度及外來人口流入等因子，加權產製夜間經濟指數，可作為企業人力規劃參考，如24小時超商、夜間營業店家、計程車服務需求預估等。

專家指出，在大台北生活圈效應之下，許多人在台北工作，但住在新北市或桃園市通勤上下班，而夜間社區反映該區域的實際入住人口高，房價相對平穩且具有高期待成長性，泡沫化風險低。

內政部表示，夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口為多的經濟熱區，適合發展生活輔助型商圈。而在公共建設方面，過去以每萬人為單位，作為資源分配的參考指標，但實際需求應包括所有在地活動者，而非僅限於當地設籍者。

以醫療資源為例，透過電信信令人口統計參酌人口移動特性，將可建置更具合理性的「醫療資源需求地圖」，將通勤族、北漂租屋無設籍的民眾也一併納入評估，讓資源配置更貼近現況。