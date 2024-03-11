【時報-台北電】陸股走強，創業板指大漲逾4%領漲。

摩根士丹利對寧德時代祭出210元人民幣目標價，並看好寧德時代作為全球領先的電池製造商，受益電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升。權重寧德時代大漲超14%，邁瑞醫療、陽光電源、億緯鋰能等均大幅走高。

新能源賽道股全線爆發，鋰電股領漲，多氟多、天際股份、科達利、天賜材料等超20餘股漲停。光伏概念股震盪走高，清源股份、北京科銳、川潤股份等多股漲停。

飛行汽車概念股持續活躍，萬豐奧威、長源東穀漲停。汽車整車板塊異動拉升，北汽藍穀漲停，賽力斯漲超7%，股價創歷史新高。

兩市成交額再度突破萬億元，今日成交額達10059億元。收盤，滬指漲0.74%，報3068.46點；深成指漲2.27%，報9581.53點；創業板指漲4.6%，報1890.41點。（編輯：張嘉倚）

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