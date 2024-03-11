【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭momo富邦媒(8454)113年2月合併營收約81.9億元，創下歷年同月新高；櫻花季助攻，且清明兒童連假即將到來，看準市場需求，富邦媒3月momo強檔推出《女神價到趣春遊》全館票券5折起活動，以及momo推出《寵愛女王計劃》全館專櫃美妝限時優惠，搶攻旅遊及美妝商機。
momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，2月合併營收為81.9億元，年增3.66%，為歷年同月新高，富邦媒表示，受惠農曆春節採買潮，從清潔掃除家電、娛樂點數商品、代表喜氣的黃金配飾等皆為熱銷商品，且年後瘦身需求湧現，健身及窈窕保健相關商品等買氣熱絡，加上2月西洋情人節，同步推升精品包款、精品配飾等銷售表現。
富邦媒前2月合併營收約178.5億元，年增7.2%，亦是歷年同期新高。
旅遊商機在櫻花季助攻下持續看俏，且清明兒童連假即將到來，國人旅遊熱潮將再攀高峰，富邦媒看準市場需求，3月momo推出《女神價到趣春遊》全館票券5折起活動，網羅國外櫻花祭專案、國內賞櫻行程、花季景點門票等票券限時優惠，針對美妝春新品登場，momo亦推出《寵愛女王計劃》全館專櫃美妝限時優惠，希望能衝高相關產品業績。
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