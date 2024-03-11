面板大廠群創去年底爆出竹南T1廠大規模請百名員工離職，群創當時回應，關於人力調整的部份，尊重個人意願，做適切的安排與調度。一名自稱在群創工作的女員工表示，近期公司又開始裁員，他想去台積電上班轉換跑道，但面試了五次都沒下文，引發其他網友討論。
有名女網友在Dcard發文表示，他在群創工作，年資10年職位是製造部技術員，近期公司又開始裁員，目前知道有4位同仁離開，很怕自己接下來也會被裁員，跟家人商量過後，想轉換跑道到台積電上班。
原PO透露，他去台積電面試了五次、聯電兩次，這幾次都有和主管面試過，人資請她回家等通知，等了約一週一樣沒過，她不灰心表示，「還是會繼續投履歷，希望台積電學長學姊給我個機會，高雄廠或台南廠面試機會也好。」
其他網友則說，「有聽說群創今年裁員很兇，但今年第一季各公司都很慘，能投就多投，不要只壓台積電或聯電，其他一線廠就趕緊投看看」、「至少公司願意裁員給錢，更爛的招數，調單位讓你受不了自己走，連資遣費都省了」、「群創裁超多人」。
也有網友建議，「面試5次還沒過，那代表是妳的問題比較大，跟是不是群創沒直接相關 」、「台積電面試都是看有沒有主管緣，老闆緣跟人資緣，當然重點還是人資看你有沒有台積電DNA，他覺得沒有的話面試幾次或誰內推都沒用，公司裡面人資權力最大」。
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
文章來源：dcard
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