台股ETF人氣居高不下，整體規模破1.6兆，超過650人將致富希望寄託在ETF上，隨著多檔鉅量新兵加入，台股ETF聲勢有望更上層樓。有網友好奇，最近瘋狂冒出新的ETF有什麼原因。貼文曝光，有網友解答，投信發現當莊家更好賺是主要原因；也有網友以周遭親友為例表示，ETF會盛行是因為即便放著實行懶人投資也幾乎穩賺。
台股ETF市場有多熱絡，回顧上周規模、人數變化就可見端倪。上周在台積電領軍下台股加權指數勁揚849.39點，周線大漲4.49%，看好ETF能穩健共享大盤多頭果實，台股ETF人數單周就增加6萬6,545人，股東人數從去年底607萬628人增加至652萬5,864人，紀錄持續改寫中。
有網友在PTT詢問廣大網友，「以前知名的就0050（元大臺灣50）、0056（元大高股息），但最近狂冒出新的ETF，像是前幾個月的00878（國泰永續高股息），最近的00940（元大台灣價值高息）、00941（中信上游半導體），是有什麼原因嗎？」
不少網友表示，「投信發現自己當莊家抽水錢更好賺啊」、「券商就一直出ETF反正散戶愛買，他就樂得賺手續費」、「買個股被主力洗個幾次後就轉ETF了」、「管理費賺到手軟」、「懶人投資法吧！有專門的幫你操股...而且只需要少少的錢」、「就好賺啊！很多小資族愛買券商就一直推來收手續費跟管理費」、「流量密碼，投信證券商要賺錢就是要有流量，人多的地方就是證券商賺錢的地方」。
還有一名網友專門發一篇文回覆原Po，該網友表示，ETF最近發行量這麼頻繁「因為幾乎算穩賺啊！」；他接著表示，一位朋友這幾年買一堆ETF，00878、0056、00713（元大台灣高息低波）都買，但是問他知道有那些成分股，她說不知道；問他成分股會更換嗎，他說不知道；他只知道什麼時候除息領錢、什麼時候可以月月配到4萬到安穩退休。
該網友還說，這名友人最近也參與00940的集資，因為很便宜，虧也不會虧太多，一樣不知道成分股有哪幾檔，連今年封關日也不知道，封關兩天後才傳訊息問「最近股票怎麼了，都不會漲跌，就定在那邊」，該網友認為，這名友人真的是靠ETF落實懶人投資法。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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