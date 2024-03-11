【時報-台北電】三洋電(1614)董事會決議112年盈餘分配之現金股利：每股1.07300502元。

現金股利發放至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。(編輯：廖小蕎)