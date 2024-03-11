投資人萬眾期待的統一台灣高息動能ETF（00939）於3／8以531億的巨量級規模成立，寫下台灣資產管理界新傳奇記錄。00939為「淨值王製造機」統一投信精心打造的旗下首檔台股ETF，指數設計完美貼合台股獨特除權息周期，具備高股息、高效和高CP值三大特色。00939預計3／20掛牌上市，錯過申購或想加碼的投資人，在00939掛牌後就可以直接在交易所下單交易。

根據投信投顧公會數據，歷年ETF成立規模前十大，在95至531億之間。股市行情熱絡，帶動ETF成立規模，去年底開始，ETF成立規模的歷史最高記錄被接連刷新，但都未超過200億。最新成立的統一台灣高息動能ETF（00939）成立規模直接上衝至531億，將ETF成立規模的天花板一次拉高兩倍，讓全市場為之震撼。

以基金公司分類，歷年ETF成立規模前十名，皆由ETF資產規模二千億以上的ETF發行商發行。截至一月底，統一投信ETF規模416億，在16家有發行ETF的投信中排名第八。統一台灣高息動能ETF（00939）的超強吸金功力，也讓統一投信打破ETF市場巨頭壟斷的局面，規模排名預計將進一步躍升。

00939之所以能在市場引起熱烈迴響，來自於追蹤之指數將高息與股價成長動能達到最佳平衡，精準解決投資人痛點，讓00939不只是高股息ETF，更成為新時代的全方位投資方案。配息方面，00939是市面上唯一一檔月底領息的月配息ETF，投資人可以搭配其他配息型ETF，自組多週期領息組合，將月月配升級為雙周配。