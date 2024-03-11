台灣癌症發生人數多集中於50 歲以上之族群，佔8成3；且8成7集中於55歲以上熟齡族群；台灣面臨超高齡化社會來臨，樂齡族群的醫療保障需求愈來愈重要！

安聯人壽近期鎖定銀髮族健康保障之需求，推出專為銀髮族設計專屬保單「安聯人壽樂齡長青癌症定期健康保險」，不僅高齡80歲也能投保，保障最高達90歲，給付內容包含初期癌症（含原位癌）、輕度及重度癌症，並針對重度癌症中的肺癌及大腸癌此兩項好發率男女性皆高之特定癌症，提供額外給付30％保額，層層架構全面防癌保障；銀髮族常見的慢性疾病，如三高（高血壓、高血脂、高血糖）投保原則免體檢，讓有體況病史者，也有機會補強保障，不管是銀髮族為自身準備保障，還是子女幫父母投保，都能協助守護高齡時期的健康，也同時減輕經濟負擔。

此外，配合政府積極照顧弱勢族群人口之政策，為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，安聯人壽也宣布將捐出民眾於3月1日至9月30日止投保「安聯人壽樂齡長青癌症定期健康保險」之實收新契約保費的1％為微型保險保費基金，協助強化微型保險的社會安全網建構，發揮保險善的力量，為弱勢家庭提供保障需求。

響應政府機關鼓勵業者提倡保障型商品，安聯人壽除了持續推出創新概念之投資型保險商品，近期在營運面也聚焦於推廣各類保障型保險商品，營運方針改採投資型與健康險雙核心出擊！

安聯人壽總經理林順才表示，「隨著人口老化、少子化嚴重，現代人壽命也不斷延長，近來罹患癌症的人數不斷攀升，連續41年蟬連國人10大死因榜首，若想要活得老又活得好，民眾最好及早因應維持健康及穩定經濟這兩大挑戰。過去，年滿60歲的銀髮族要買癌症險，可能都要被保險公司拒於門外，安聯新推出的銀髮族專屬保單『安聯人壽樂齡長青癌症定期健康保險』，投保年齡最高可以到80歲，保障則可以到90歲，讓苦無醫療保障的銀髮族終於也能補足罹癌高風險的保障缺口。」

銀浪來襲！台灣已在2018年3月邁入高齡社會，且將在2025年晉身超高齡社會！代表台灣跨過了高齡人口達20％的門檻，每五個人就有一人六十五歲以上。在面對逐漸高漲的老年人口下，國人應如何為熟齡與老後做準備，賦權培力個人面對老化？安聯人壽提出「提前做好各項準備，以因應老年生活的到來」新解方！因應超高齡化社會來臨，樂齡族群的醫療保障需求愈來愈重要，安聯人壽推出專為熟齡族群設計的專屬保單「安聯人壽樂齡長青癌症定期健康保險」，具有三大特色：

一、 銀髮族專屬保單，55歲到80歲都能保，保障最高達90歲：投保年齡55歲至繳費期滿不超過90歲，提供10、15、20年三種年期供保戶選擇，最長保障20年，貼心補足罹癌高峰期的保障缺口。

二、 全面防癌保障，輕度癌症也有賠：初次罹患輕度癌症也有賠，讓保戶早期發現、早期治療，完整給付內容包含初期癌症（含原位癌）輕度及重度癌症，並針對重度癌症中的肺癌及大腸癌此兩項好發率男女性皆高之特定癌症，提供額外給付30％保額，層層守護，成為客戶抗癌路上強而有力的靠山。

三、 投保好便利：銀髮族投保原則也免體檢，即使是有體況的長輩們，也有機會加強這方面的保障。