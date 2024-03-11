【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在1.2萬實習醫師日前為了抗議而大量出走下，除了開放護理師可執行醫師的部分醫療行為，現在韓國政府也從軍醫以及衛生所等醫療單位找人，希望能解決近百家醫院的醫師荒。

韓國衛生部10日指出，有20名來自部隊的外科醫師，以及138位衛生所的醫師將被派到20家不同醫院，駐診4周時間。韓國國防部統計，這20名被叫去支援的軍醫，只占全部人數2,400名的一小部分而已。

韓國政府一直嘴硬否認，從2月20日開始的實習醫師罷診行為，已經對全韓的醫療體系造成嚴重打擊。事實上，有不少韓國醫院因為缺少醫師，不得不拒收病患或延後醫治，導致韓國民眾因此成為犧牲者。

韓國衛生部統計到8日上午，當地有100家醫院，近12,000名醫師，因不滿政府想要增加醫學院招生人數，憤而抗議辭去職務。同時，這些罷診的醫師也不甩韓國政府要吊銷近5000位醫師執照的威脅。

韓國政府表示，在吊銷執照的行政作業完成之前，若重返工作崗位的醫師將獲得寬恕處理。若一旦覺得韓國民眾的生命以及公共衛生面臨嚴重風險，政府有權命令醫師重回醫院。

韓國政府指出，從2025年開始每年多增2,000名醫學院新生的計畫，對解決快速步入高齡化社會的韓國來說至關重要，因為屆時會需要大量醫師。但罷工的醫師卻認為，只增收醫學院名額並不能解決待遇以及工作條件等問題，搞不好會適得其反。

政治評論員認為，韓國總統尹錫悅選在4月國會選舉之前，挑起這場全國性的醫療紛爭，是有利於自己的政黨。上周，韓聯社有份民調指出，高達84%受訪者都支持增加更多醫師，43%也表示應該嚴懲參加罷工的醫師。