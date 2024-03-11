最新台股ETF集保戶股權分散統計出爐！根據今年3月8日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加6萬6,545人，總受益人從去年底的6070628來到652萬5,864人續創歷史新高。

法人觀察，最近一周共有25檔台股ETF受益人增加，其中群益台灣精選高息ETF（00919）一周增加5.3萬人人氣最旺，排名第二的大華優利高填息30ETF（00918）新增人數也近2萬人、凱基優選高股息ETF（00915）則以9666人排名第三。

據了解群益台灣精選高息ETF即將在3月18日進行第四次配息，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人趨之若鶩，該ETF參與除息最後買進日為3月15日，有興趣的投資人可在這一天以前買進，配息發放日為4月15日。

資產管理業者表示，群益台灣精選高息ETF第四次配息期前公告將配0.61元，年化配息率連續四季衝破10％，刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，加上次次填息，因此搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

不過法人提醒，投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，由於聯準會目前討論並沒有重啟升息這個選項，推估對市場評價將沒有負面影響。台股本波隨美股展開多頭上攻以來，指數已挑戰2萬點大關，均線也維持多頭排列，短期市場熱度的確相對偏高。但時序拉長觀察，台灣在本次AI產業循環中已佔到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能。資金面也持續呈現寬鬆下，台股2024年仍可望呈現多頭趨勢。

大華優利高填息30ETF經理人楊斯淵表示，挑選高股息ETF，一定要了解指數篩選原則。以大華優利高填息30來說，除了考量企業股利率之外，也將歷史填息紀錄、企業營收、市場流動性等納入指數篩選原則。從掛牌以來表現觀察，不僅市價報酬亮眼，配息率更是相當誘人，吸引投資人湧入，目前規模已經接近200億元新台幣。展望後市，建議投資人除了追求成長股的躍進外，也同時布局於高股息ETF，透過股利息收來降低風險。