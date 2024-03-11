【時報-台北電】中國汽車工業協會（中汽協）公布，2024年1-2月，中國汽車產銷分別完成391.9萬輛及402.6萬輛，年比分別成長8.1%和11.1%。其中，2月，汽車產銷分別完成150.6萬輛和158.4萬輛，季減37.5%和35.1%，較去年同期分別下降25.9%和19.9%。

中汽協數據顯示，前2月中國新能源汽車產銷分別完成125.2萬輛和120.7萬輛，較去年同期分別成長28.2%和29.4%，市佔率達30%。（編輯：張嘉倚）

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