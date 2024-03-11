【時報-台北電】美股上週五受輝達(NVIDIA)轉跌，主要指數全收跌，台股在上周五衝破兩萬點關卡後，今日明顯震盪整理，台積電(2330)帶頭下跌18元、跌幅2.2%，終場19700點有守，今日以AI、低軌衛星最為強勢。今日外資(不含外資自營商)賣超87.2329億元，投信買超26.5551億元，自營商買超26.8215億元，三大法人賣超33.85億元。
外資在上周五大買432億元後，今日轉賣超87.23億元，3月至目前買超金額降為983.37億元；本土法人來看，投信擴大買26.55億元，連7日買超約187億元，自營商終轉買超，為26.82億元。
台股今日收跌59點、報19726點、成交量縮至3976億元。觀察今日熱門股，AI年度盛事NVIDIA GTC大會將於美西時間3月18日登場，AI巨浪湧現，指標股緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、技嘉(2376)齊走強；散熱廠尼得科超眾(6230)、雙鴻(3324)拉漲停、奇鋐(3017)也強勢上漲。
國際太空衛星展會「Satellite 2024」即將開展，低軌衛星題材股紛紛起舞，信錦(1582)、新復興(4909)強攻漲停，華通(2313)最高股價達漲停價83.1元，寫2001年來新高。
分析師表示，Nvidia股價上周五創高後大幅回檔，台股本周預期震盪，但台股3月多檔ETF上市，有利內資資金量能，且Nvidia 18日將召開GTC大會，AI股仍有消息面利多。台股技術面恐修正均線正乖離過大，然基本面良好且資金動能強勁下，建議逢回擇優操作。
本週焦點國際財經大事：明(12)日公布美國重磅通數據2月消費者物價指數（CPI），14日生產者物價指數（PPI）、OPEC石油報告、以及有「恐怖數據」之稱的2月零售銷售也將揭曉；日本勞資談判結果也於13日公開，將成為日銀貨幣政策轉向的關鍵數據，緊接著15日面臨美股四巫日，需留意國際股市波動加劇的風險。回歸國內，分析師提醒，15日收盤過後0050成份股調整將生效，提防當日震盪甩尾，不過季底作帳行情開跑，相關個股應有表現動力，把握適時佈局時機。(編輯：邱致馨)
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