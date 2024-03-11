【時報-台北電】jpp-KY(5284)113年3月14日下午3點20分，應邀參加凱基證券投資論壇，地點：台北集思北科大會議中心3樓會議室(台北市忠孝東路三段1號)。(編輯：廖小蕎)

《盤前掃瞄-基本面》鈊象全年拚賺3股本；雙鴻拚營運季季高
《科技》夏普開發AI智慧連結器 目標明年商業化
房市資金出逃 台股迎錢潮 「不談季線了現在看2萬4」 名師推竹陞世紀鋼等9檔
《台北股市》台積電悶 台股高檔狹幅震盪
#jpp-KY #投資論壇 #凱基證券
透過Google新聞追蹤旺得富