國科會今天公布，受到全球後疫時代、地緣政治變化、生成式AI崛起及全球產業鏈重組影響，我國科學園區2023年營業額3兆9439億元，較2022年衰退7.56％，不過整體營收仍為歷年次高。國科會預估，今年電子產業相關產品需求回溫，科學園區可望恢復成長動能。

國科會表示，科學園區2023年營業額為3兆9439億元，其中竹科1兆4201億元，衰退11.98％；中科9384億元，衰退19.78％；南科1兆5855億元，成長6.88％。2023年園區就業人數持平為32萬2936人，顯見科學園區專業人才及就業市場深具軔性。

國科會分析，2023年在原物料高漲及通貨膨脹、終端消費需求及企業投資動能疲弱等因素下，全球疫後經濟復甦力道不如預期，導致園區營業額衰退。不過南科受惠積體電路產業3奈米製程投產放量穩健支撐，連續3年成長創新高。

國科會進一步指出，2023年園區出口額達2兆6548億元，衰退4.67％，主要受全球疫後經濟復甦趨緩、產業供應鏈重組及通膨升息影響；另整體進口額為1兆7715億元，衰退12.37％，主要係因2022年為園區擴展高峰期，基期較高所致。2023年園區總貿易額為4兆4264億元，較2022年衰退7.91％。

國科會主委吳政忠表示，我國科學園區營業額在2022年達到4.26兆元，是歷年新高，2023年為3兆9439億元，減少了3000多億元，減幅為7.56％，不過這樣的表現仍為歷年次高。去年9月盤整竹科營業額衰退幅度達12％，但在大家努力下，去年整年衰退7.56％，表現比預期中好。

展望2024年，國科會表示，全球經濟維持溫和放緩走勢，加上電子相關產品需求回溫，台灣在先進製程技術引領AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，可望恢復成長動能，預估園區整體營業額將呈穩健成長。

對於台積電2奈米、3奈米的建廠需求，吳政忠表示，目前持續進行科學園區土地的布局，若台積電要建廠，應該沒問題。至於台電擬調漲電費，吳政忠說，電費調漲主要是反應國際油價的變動，他相信科學園區的廠商會做好因應。