台股今日(3/11)集中市場收跌59.24點，報19726.08點，跌幅0.30%，成交量3976.39億元。台積電下跌2.30%，收766.00元；聯發科下跌0.41%，收1225.00元、鴻海收漲4.29%。人氣成交量最大前十檔分別為：緯創、鴻海、開發金、聯電、華通、燿華、群創、台積電、長榮航、國泰金。
在上市類股中，以其他電子族群、光電業族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.91%、1.75%；半導體業族群走勢則較為疲軟，下跌1.75%。
上市股中有13檔漲幅9%以上，其中2檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：達運(10.00%)、信錦(9.98%)、皇昌(9.97%)、嘉晶(9.95%)、國碩(9.94%)、卓越(9.92%)、台通(9.91%)、昶虹(9.89%)、傳奇(9.86%)、尼得科超眾(9.85%)。
上市股中有1檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：鴻名(-9.23%)、弘憶股(-8.06%)、廷鑫(-7.96%)、同泰(-7.86%)、三地開發(-6.65%)、康控-KY(-6.65%)、千興(-6.23%)、森崴能源(-5.46%)、動力-KY(-5.36%)、台火(-5.13%)。
在上櫃類股中，以觀光餐旅族群、通信網路族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.44%、2.34%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌1.90%。
成交量前十名人氣指標為：漢磊、波若威、富喬、廣運、九暘、凱崴、中探針、擎亞、青雲、台燿。
上櫃9%以上漲幅共有27檔，其中2檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：兆利(10.00%)、凌網(10.00%)、數泓科(10.00%)、大世科(10.00%)、雙鴻(9.98%)、鉅陞(9.98%)、欣大健康(9.97%)、新復興(9.97%)、瑞築(9.97%)、台聯電(9.96%)。
跌幅在9%以上個股則有3檔，其中1檔曾經一度重挫跌停。跌幅最重前十名分別為：易發(-9.91%)、茂綸(-9.86%)、愛地雅(-9.36%)、南俊國際(-8.98%)、先進光(-8.85%)、昱展新藥(-7.63%)、泰偉(-7.60%)、智通(-7.56%)、神盾(-7.42%)、均華(-7.26%)。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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