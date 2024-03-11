【時報-台北電】智伸科(4551)公布112年度財務報告：營業收入71.21億元，稅前淨利7.09億元，本期淨利5.15億元，歸屬於母公司業主淨利5.15億元，基本每股盈餘4.47元。

董事會決議112年度擬配息2.5元。(編輯：龍彩霖)

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