在疫後高爾夫球潮不退，滿心（2916）又加碼引進日系高爾夫服飾品牌，挹注2023年獲利豐收，毛利率跳升至53％，稅後純益2.52億元、每股純益來到4.61元，擬配發現金股利4元。展望今年計劃下半年引進新品牌，可望再為營收添新動能。

高端服飾代理商滿心去年營收18.38億元創新高，年增16.65％。2024年持續規劃引進新品牌，且呼應品牌擴增，加上拓展電商通路刻不容緩，已斥資1.56億買下楊梅土地準備興建倉庫物流中心，預計一年半工程後即可啟用，規劃未來大倉規模為現有倉庫的2.5倍大。

滿心在2022、2023連續二年引進潮流高端服飾品牌，其中，包括潮流休閒Bossini X、來自日本中高價位的潮流時尚高爾夫服飾品牌「and per se」等，陸續進駐日系outlet、新光三越信義新天地、台中新光三越，高知名度吸引不少新客採購，高客單也帶動營收逐月攀升，2024年同樣規劃引進新品牌，預計可望再為營收添新動能，有機會挑戰20億元大關。