中再保8日董事會通過每股配發1.4元現金股利，是首家宣布現金股息配發的上市產險公司，11日帶動中再保股價以及產險股走揚。

中再保公司因防疫險理賠，使得2022年每股盈餘只有0.41元，去年無發放股息，然而2023年該公司營運已恢復正常，因此，中再保董事會8日通過2023年稅後盈餘是20.89億元，每股配發1.4元現金股利，預計每股將配發11.20億餘元發放現金股利。

中再保11日盤中股價上漲1.35元來到24元，漲幅逾5.5％居上市產險股中最高，並帶動其他產險股股價上揚，由於其他四大產險股都將陸續公布盈餘分配， 因此，台產、第一保以及旺旺保等11日盤中漲幅都逾2.5％，而新產則在盤中一度來到72.9元，再度創歷史新高。