環天科（3499）2月營收3,385.7萬元、年增5.08％，月增9.01％，呈現年增及月增「雙增」，在2月工作天數不多，且屬產業傳統淡季之下，繳出不錯的成績單。
環天科前二月累計營收6,491.6萬元，年增40.08％。
法人指出，環天科1~2月營收皆在3,000萬元之上，主要是出貨高爾夫（GOLF）相關應用產品，客戶包括YAMAHA、MGI、BLUETEE、 RADGOLF、MOTOCADDY 等廠商，整體而言，2024年第一季業績有望優於去年同期。
環天科（3499）2月營收3,385.7萬元、年增5.08％，月增9.01％，呈現年增及月增「雙增」，在2月工作天數不多，且屬產業傳統淡季之下，繳出不錯的成績單。
環天科前二月累計營收6,491.6萬元，年增40.08％。
法人指出，環天科1~2月營收皆在3,000萬元之上，主要是出貨高爾夫（GOLF）相關應用產品，客戶包括YAMAHA、MGI、BLUETEE、 RADGOLF、MOTOCADDY 等廠商，整體而言，2024年第一季業績有望優於去年同期。
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