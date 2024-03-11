高端精密沖壓大廠-和勤精機（1586）11日公布2023年財報，去年度合併營收23.11億元，年減9.02％，稅後純損5,431萬元，不如2022年稅後純益4,313萬元，每股純損0.67元，不如2022年EPS 0.52元。其中，去年第四年稅後純益2,085萬元，單季EPS 0.26元，單季正式轉虧為盈，掃除前三季各季每股純損分別0.7元、0.1元及0.13元的陰霾。

和勤2023年第四季合併營收6.97億元，季增18.64％、年增18.63％，創同期新高，主因是高毛利車用零件新產品出貨比重攀升，第四季毛利率16.72％，分別較2023年第三季與2022年同期增加4.17及8.22個百分點，創近六季新高，並扭轉本業連五季虧損表現，單季營業利益1,519萬元，稅後純益2,085萬元，單季EPS0.26元。

和勤說，硬碟零件回穩，車用零件仍在爬坡且多項新產品，將於今年下半年量產，和勤樂觀期待今年營收逐季走高，且產品組合持續優化，2024年獲利成長可期。

車用零件創下高峰、硬碟（HDD）零件逐步回穩，由於去年上半年客戶去化庫存壓力仍重，直至去年下半年出貨才加速成長，和勤2023年度合併營收23.11億元，年減9.02％，因營收規模縮減及產品組合影響，稅後純損5,431萬元，每股純 損0.67元。

和勤說，去年上半年中國車市降價促銷波及車用零件出貨。不過，和勤在疫情前布局的商用車變速箱零件、車用零件在地化的訂單，陸續在同年下半年量產爬坡，以及部分燃油車零件重新報價後訂單回流，加上原本穩定出貨的新能源車零件，和勤同年下半年車用零件出貨逐月攀升，拉動車用零件全年營收，創下歷史新高。

尤其，公司的新產品出貨比重提升，取代過去毛利偏低的舊訂單，車用零件產品組合優化，讓和勤的毛利率已明顯逐季拉升。

展望2024年營運，和勤除硬碟零件回穩，2023年下半年陸續量產的車用零件，仍在爬坡階段，今年還有多項新產品，將於下半年量產，包括全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統，以及商用車變速箱新項目與新客戶等，和勤樂觀期待今年營收，仍是逐季走高，且在產品組合持續優化之下，全年獲利成長可期。