權王台積電（2330）及股王世芯-KY（3661）領頭摔，權值股及千金股齊步走弱，加權指數於12點40分之後一度來到19,649點，大跌135點，但多頭力圖振作，強守5日線19,604點。

台股上周在台積電等權值股領軍下，天天沿著5日均線強勢往上攻，上周五因台積電日K棒收黑，且留長上影線，致台股日線最後也收黑K棒。

台股今（11）日開盤後，因美股四大指數上周五齊跌，日股今日也跌千點，台股賣壓湧現，指數開低震盪盤低，盤中一度大跌135點，台積電、日月光投控、華碩、聯電、台達電、聯發科、 緯穎等均跌1％～2％以上。

千金股包括鈊象大跌4％以上，股王世芯-KY大跌逾3.5％，股后信驊、高價股三 力旺都跌逾1％，緯穎、川湖及聯發科都跌1％以上，但祥碩大漲4％多最強，旭隼、M31、大立光等都維持上漲格局，嘉澤於尾盤翻紅。