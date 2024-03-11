【時報-台北電】智伸科(4551)113年3月12日下午2點半，應邀參加國泰證券所舉辦之法人說明會，地點：台北市大安區忠孝東路四段219號5樓，屆時說明公司營運概況。

113年6月14日召開股東會，地點：古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號3樓)；股票停止過戶期間4月16日至6月14日。(編輯：廖小蕎)

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