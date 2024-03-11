俄媒10日引述消息指，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）已被解除職務，北方艦隊總司令莫伊謝伊夫（Alexander Moiseev）被任命為代理海軍總司令。報導指出，俄方換將，是由於「烏克蘭成功襲擊了克里米亞的軍事目標」。
葉夫梅諾夫自2019年5月以來一直擔任俄羅斯海軍總司令，在俄烏戰事爆發後受到美國、歐盟、英國等國的制裁。
據俄羅斯《消息報》10日援引未透露姓名的消息人士的話報導，海軍人員已獲悉相關人事調動任命，雖然俄國防部網站目前仍把葉夫梅諾夫列為海軍總司令，但俄海軍部意見一致，葉夫梅諾夫將不會回到他的辦公室。知情人士未提及葉夫梅諾夫被解除職務原因，有猜測認為與俄羅斯黑海艦隊接連遭烏軍擊沉有關。
這項消息發布之際，有報導稱，截至2023年12月，俄羅斯黑海艦隊約20％已被摧毀。自俄全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭多次襲擊俄黑海艦隊，包括2022年4月擊沉旗艦巡洋艦「莫斯科」號，以及對位於被佔領克里米亞的艦隊總部發動毀滅性飛彈襲擊，造成當時30多名軍官死亡。
最近的事態發展則顯示，俄羅斯黑海艦隊柯托夫號（Sergei Kotov）巡邏艦在烏軍事情報機構3月5日策劃的一次夜襲中被擊毀。
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