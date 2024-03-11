【時報-台北電】晶華(2707)112年合併營收67.65億元，稅前淨利19.08億元，本期淨利15.26億元，歸屬於母公司業主淨利14.15億元，每股盈餘11.11元。

董事會決議6月13日召開股東常會，地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店貴賓廳，並以視訊輔助股東會。（編輯：張嘉倚）

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