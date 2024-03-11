【時報記者任珮云台北報導】升息近尾聲，但市場對未來降息預期也已往後推，預估今年中或年末才會出現，整體金融環境持續緊縮，短期內市場依舊會出現波動，面對波動環境，富蘭克林華美投信建議，目前投資組合宜納入降低波動、增加收益的金融商品。富蘭克林華美優選非投資等級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，預期今年中或之後聯準會降息公布，BB級債殖利率將進一步下降，創造更多的資本利得機會，主要是與其存續期相似的中短期公債殖利率會快速回落，同時隨著市場資金面舒緩、景氣壓力降低，信用利差有望保持穩定。

目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向。再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合BB級(非投資級債券)之溫和表現。

投資人可能想問，若面對重大風險時，這樣的產品會有何表現？余冠廷分析，經全球權威信評機構認證，體質較良好的BB級債，將是對抗違約風險的較佳選擇，統計過去20年數據，BB級債年均違約率僅約0.4%，大幅低於B級以下債券的6%，此優勢在系統性風險發生期間更為明顯，如2008、09年令人聞之色變的金融海嘯時，BB級債最大違約率僅約3%，B級以下債則高達21%，波段修正跌幅較低、收復時間較短，這樣的產品亦適合追求分散風險、且想進一步穩定投組收益者。

富蘭克林華美投信於3月18日起推出富蘭克林華美優選非投資等級債券基金，基金主要訴求投資於雙B(BB級)債券類別上，截至2月底止，BB級名目利率達6.8%左右，實質利率達6.4%，而BB級平均違約率僅0.4%(近20年來平均)，相對B級3.2%與CC級以下8.8%違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。